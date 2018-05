Isabel dos Santos escolhe José Carlos Lourenço para director-geral da ZAP

A Zap, operadora de telecomunicações controlada por Isabel dos Santos e pela Nos, anunciou a contratação de José Carlos Lourenço para assumir as funções de director-geral da companhia.

O gestor exerceu funções de "chief operating office" (COO) da Global Media, empresa que edita o Diário de Notícias e outros meios em Portugal, durante quatro anos. Foi ainda Administrador Executivo do Grupo Impresa.

José Carlos Lourenço, que vai assumir funções de director-geral da ZAP em Junho, diz-se "muito entusiasmado com a oportunidade de se juntar a um projecto ganhador, com uma fantástica equipa com elevado reconhecimento dos seus clientes e com ambição de crescimento nos vários mercados em que opera".

O gestor vai substituir no cargo Nuno Aguiar, que segundo o comunicado "irá assumir funções de grande responsabilidade no âmbito da Nos".

A Zap é uma operadora angolana detida em 70% por Isabel dos Santos e em 30% pela Nos. Já na estrutura accionista da Nos, a empresária angolana está através da Zopt, uma empresa dividida por Isabel dos Santos e Sonae.