A Santoro Finance, da empresária angolana Isabel dos Santos, reiterou hoje que pretende vender o Eurobic e que depois do colapso do negócio com os espanhóis do Abanca, está já a avaliar outras propostas.

"A Santoro Finance e a Finisantoro mantêm a sua vontade de, nos termos legais competentes, dar continuidade ao processo de alienação de tal participação social, dando de imediato início à apreciação de outras propostas de interesse que já se manifestaram", refere um comunicado emitido esta quarta-feira.





No mesmo documento é ainda sublinhado que "os argumentos e razões apresentados pelo Abanca para abandonar o processo devem-se às suas próprias opções estratégicas, sendo as subscritoras alheias a qualquer facto que o possa justificar".

Foi em fevereiro, antes de a pandemia chegar a Portugal, que o Abanca anunciou que tinha alcançado um acordo com o EuroBic – liderado por Teixeira dos Santos – para ficar com 95% da instituição financeira.





Esta operação aconteceu no seguimento da decisão de Isabel dos Santos de vender a sua participação de 42,5% no EuroBic, depois de a empresária angolana ter ficado no centro do caso Luanda Leaks, uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação que alegados esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que levaram à retirada de Angola de dinheiros públicos através de paraísos fiscais. Este caso levou até o EuroBic a anunciar que iria "encerrar a relação comercial" com a empresária angolana e com entidades relacionadas com Isabel dos Santos.

Mas, após vários meses de negociação, os galegos do Abanca e os acionistas do EuroBic – Isabel dos Santos e Fernando Teles – não conseguiram chegar a acordo, num contexto marcado pela crise provocada pela pandemia.

Conforme apurou o Negócios junto de fonte próxima das negociações, na base da discórdia entre as partes está o preço oferecido pelo Abanca.

A proposta inicial terá rondado os 240 milhões de euros. Porém, Juan Carlos Escotet, "chairman" do Abanca, já tinha admitido que a pandemia iria afetar o valor oferecido pelas participações de Isabel dos Santos e de Fernando Teles, que controlam 90% da instituição financeira.

Esta decisão é tomada numa altura em que o Abanca é apontado como um dos interessados em ficar com a operação do Novo Banco em Espanha.



(notícia atualizada às 17h24)