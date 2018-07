Italagro recruta 150 para apanhar tomates às portas de Lisboa

A maior fábrica do grupo HIT, instalada em Castanheira do Ribatejo, está a oferecer um vencimento-base de 600 euros para responder ao "pico de actividade" até Outubro no processamento de tomate.

O grupo HIT vai recrutar cerca de 150 operadores de produção para a unidade industrial localizada em Castanheira do Ribatejo. Estas contratações a prazo, até Outubro, visam fazer face ao pico de actividade relativo ao ciclo de plantação e colheita ("apanha") do tomate.

Experiência em ambiente fabril (condição preferencial); disponibilidade para trabalhar em turnos rotativos – e com folgas rotativas – e em horários diurnos e nocturnos; carta de condução, viatura própria e disponibilidade imediata. São estes os requisitos para ingressar na fábrica de processamento de tomate da Italagro, liderada por Martin Stilwell, que produz molhos para pizas e ketchup para a McDonalds.

"A actividade do sector do tomate em Portugal tem o seu pico no momento da ‘apanha’ do tomate e na sua transformação, e normalmente esse período decorre entre finais de Julho e meados de Outubro. Sendo a Italagro uma empresa transformadora, terá uma necessidade pontual e expressiva para o tratamento da matéria-prima", detalhou Alexandre Gomes, director da Multipessoal para a região Sul.



Ao Negócios, o responsável desta empresa de recursos humanos, subcontratada pelo grupo HIT, detalhou ainda que, para esta centena e meia de operários a recrutar para os próximos três meses, "o valor do vencimento-base é de 600 euros, sendo que a empresa proporciona alimentação através de cantinas instaladas nas suas unidades fabris".

Duas fábricas e "portas abertas"

Detido maioritariamente pelo gigante japonês Kagome desde 2012, o grupo HIT é dono da Italagro, cuja origem remonta a 1992 e está instalada no concelho de Vila Franca de Xira, e também da FIT, uma fábrica mais pequena em Águas de Moura, freguesia pertencente ao município de Palmela. Ambas foram compradas aos italianos da Parmalat em 2007, que nesse ano deixou de ter presença industrial em Portugal, processando mais de 340 mil toneladas de tomate fresco por ano.



No âmbito deste processo de recrutamento, o Grupo Multipessoal vai organizar esta sexta-feira, 27 de Julho, uma acção de "Open Day", que decorre entre as 09:00 as 18:00, "durante a qual os interessados poderão entregar os seus currículos, ver respondidas dúvidas que tenham e ainda visitar a respectiva fábrica" na Lezíria das Cortes, em Castanheira do Ribatejo.