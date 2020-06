Itália aprova garantias a empréstimo de 6,3 mil milhões à Fiat

O Estado italiano aprovou garantias para um empréstimo no montante de 6,3 mil milhões de euros à principal fabricante automóvel do país.

O Governo italiano aprovou esta quarta-feira um decreto que concede garantias estatais a um empréstimo de 6,3 mil milhões de euros à Fiat Chrysler Automobiles (FCA), naquele que é o maior apoio concedido a um fabricante automóvel europeu devido à crise da covid-19.



O apoio estatal concedido por Roma "visa preservar e fortalecer a fileira automóvel italiana", refere em comunicado o ministro da Economia, Roberto Gualtieri.



O empréstimo será concedido pelo maior banco italiano, o Intesa Sanpaolo, que apenas aguardava as garantias estatais para autorizar o crédito.



O pedido de apoio estatal por parte da FCA gerou controvérsia em Itália porque o grupo italo-americano encontra-se em processo de fusão com o grupo francês PSA (Peugeot, Citroën e Opel), liderado por Carlos Tavares.



Também o facto de a "holding" da FCA se ter deslocalizado há uns anos para a Holanda levou a que o apoio estatal fosse contestado.



Gualtieri indicou que a FCA terá de cumprir com compromissos envolvendo investimentos e emprego em Itália, mas escusou-se a revelar se foi imposta alguma condição que afete o dividendo extraordinário de 5,5 mil milhões de euros previsto no âmbito da fusão com a PSA.