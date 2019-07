Ana Jacinto recorda ainda que nem todos os produtos da restauração estão atualmente na taxa intermédia, havendo alguns que ainda são tributados a 23%. E garante que a AHRESP vai mantendo "em cima da mesa" o alargamento da taxa de 13% a todos os produtos.



A secretária-geral da associação indica também que a redução do IVA para 10% voltará a ser defendida pela AHRESP por ocasião do Orçamento do Estado para 2020.

A descida da taxa do IVA na restauração dos atuais 13% para 10% é apontado pela secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) como "um dos grandes objetivos" do setor. Em entrevista à Antena 1 e ao Negócios, Ana Jacinto assinala que essa é a taxa em países concorrentes.E entre uma redução do IVA ou uma descida do IRC, a responsável opta pela primeira. "A aposta na redução do IVA seria uma boa medida", afirma.