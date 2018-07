Ivanka Trump encerra a sua marca de roupa

Ivanka Trump, filha do presidente norte-americano e conselheira na Casa Branca, anunciou esta terça-feira que vai encerrar a sua marca de roupa e acessórios.

Reuters

Ivanka Trump anunciou esta terça-feira que vai encerrar a sua marca de roupa, calçado e acessórios para se "focar no trabalho" que está a fazer em Washington. O anúncio da filha do presidente dos EUA, Donald Trump, e conselheira na Casa Branca terá apanhado de surpresa o pessoal da sua empresa, noticia o The Washington Post.



A empresa homónima de Ivanka Trump tem sede na Trump Tower, em Nova Iorque, e foi abandonada por vários retalhistas nos últimos meses, nomeadamente pela Nordstrom, devido às fracas vendas. A empresa constituía algum embaraço para a Casa Branca, uma vez que a maioria dos seus produtos eram fabricados em países como a China e Indonésia. Isto colidia com o discurso da administração Trump de criar mais empregos nos Estados Unidos.

A marca de produtos para jovens mulheres tornou-se um símbolo político nos EUA, sendo popular entre os apoiantes de Trump e boicotada pelos seus opositores.

Ivanka Trump fundou a empresa em 2007, primeiro apenas como uma marca de joalharia, tendo alargado as áreas de negócios a vestuário, sapatos e óculos.

Em Março do ano passado, Ivanka passou a direcção executiva da empresa para Abigail Klem, embora continue a ser a dona da empresa que criou há 11 anos.