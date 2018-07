Já é conhecida a hora da conferência de Cristiano Ronaldo na 2.ª feira

Foram hoje revelados mais pormenores sobre a apresentação do craque português na Juventus.

A conferência de imprensa de apresentação de Cristiano Ronaldo como jogador da Juventus vai ter lugar na segunda-feira, às 17:30 de Lisboa (18:30 em Turim).Um pouco antes, o craque português fará os exames médicos indispensáveis no espaço para o efeito no estádio do clube italiano, segundo o Record