Já há 425 mil trabalhadores em lay-off

Segundo dados desta sexta-feira, há já 425.287 trabalhadores que foram enviados para casa pelas respetivas empresas ao abrigo do regime do lay-off simplificado, criado pelo Governo no âmbito das medidas para fazer face à situação de pandemia e de estado de emergência que o país atravessa. O regime só esta última semana entrou plenamente em vigor e, desde então, já houve processos aprovados a 22.275 empresas.

Esta estatística faz a manchete deste sábado do Expresso, que recorda que o número de pessoas em lay-off ultrapassa já o do total de desempregados registados. Ainda assim o regime estará a estancar o desemprego, na medida em que o número de novos desempregados inscritos em março nos centros de emprego do continente subiu 9,6% face a fevereiro e apenas 3,7 em relação ao mesmo mês do ano passado.

Os números permitem já ter uma pequena ideia do impacto da economia e, segundo o Expresso, são vistos com algum otimismo pelo Governo. Descontadas as diferenças entre os países, os Estados Unidos registaram dez milhões de desempregados em duas semanas de março e França contabilizou quatro milhões.