Já há nova data para a venda da Comporta

A sociedade gestora do fundo da Herdade da Comporta marcou para 27 de Julho a nova data da assembleia de participantes para analisar as propostas de compra.

27 de Julho. Esta é nova data para a venda da Herdade da Comporta, depois de a assembleia de participantes marcada para esta terça-feira, 26 de Junho, ter sido adiada.



A Gesfimo, gestora de fundos imobiliários que gere a Herdade da Comporta, explica na convocatória agora publicada que o ponto único desta assembleia será o de "deliberar sobre a proposta de aquisição da globalidade do seu património recebida pelo Fundo".



Para se conhecerem as propostas feitas à Gesfimo para a aquisição da Herdade da Comporta, esta entidade diz que irá disponibilizar a partir de 12 de Julho "a proposta de deliberação para discussão na assembleia de participantes a apresentar pela administração da sociedade gestora do fundo, bem como a informação que fundamenta essa proposta, incluindo as propostas recebidas para a aquisição da globalidade do património do fundo", avisando que se trata de "informação reservada".



Até agora são públicas três propostas para compra da Herdade da Comporta. Uma é da Vanguard Properties, associada a Paula Amorim, a qual terá sido a única de natureza vinculativa. Uma outra provém da Oakvest Holding, em parceria com a família Carvalho Martins, a qual controla a cadeia de restaurantes Portugália, e uma terceira foi apresentada pelo aristocrata francês Louis-Albert de Broglie.



A assembleia de participantes terá lugar no Hotel Sana, na Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa, a partir das 10h30, e para que qualquer deliberação seja efectiva será necessária a presença de detentores de participações que totalizem dois terços da mesma.



Caso não estejam reunidos estes pressupostos, haverá uma segunda assembleia a 13 de Agosto, no mesmo local e à mesma hora, onde as deliberações serão aprovadas por maioria simples, independentemente do número de detentores de participações presentes.