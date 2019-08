Jack Ma acredita que 12 horas de trabalho por semana pode vir a ser o normal

A jornada de trabalho poderá ser de três dias por semana, quatro horas por dia, com a ajuda dos avanços tecnológicos e uma reforma nos sistemas educacionais, disse o cofundador do Alibaba Group, durante a Conferência Mundial de Inteligência Artificial em Xangai. Ma dividiu o palco com Elon Musk, presidente da fabricante automóvel Tesla, que está a instalar fábricas na cidade.

O empresário chinês citou a eletricidade como exemplo de como as descobertas tecnológicas podem libertar tempo para o lazer. "O poder da eletricidade é que aumentamos o tempo das pessoas para que possam ir ao karaoke ou dançar à noite. Acho que, por causa da inteligência artificial, as pessoas terão mais tempo" para aproveitar a vida como seres humanos, afirmou Ma.

"Nos próximos 10, 20 anos, todo o ser humano, país, governo deve concentrar-se na reforma do sistema educacional, garantindo que os nossos filhos possam encontrar emprego, um emprego que exija apenas três dias por semana, quatro horas por dia", salientou Ma. "Se não mudarmos o sistema educacional, teremos problemas."

Ainda este ano, Ma tinha defendido uma jornada de trabalho de 12 horas por dia, seis dias por semana do setor de tecnologia. Através de um post publicado num blog, o homem mais rico da China criticou as pessoas que esperam um estilo de vida típico de oito horas no escritório, desafiando as crescentes críticas em relação às longas jornadas de trabalho.

"Não me preocupo com empregos", disse Ma na quinta-feira, argumentando com otimismo que a inteligência artificial vai ajudar os seres humanos em vez de apenas acabar com os seus empregos. "Os computadores só têm chips, os homens têm coração. E a sabedoria vem do coração."

Ma disse que o atual sistema educacional está desatualizado - adaptado para o período industrial - e imagina o dia em que as máquinas possam ser mais inteligentes que humanos em áreas de memória e habilidades repetitivas. O empresário disse que os sistemas educacionais futuros precisam ajudar as pessoas a se tornarem mais criativas. Musk concordou com Ma, não esquecendo de divulgar o seu projeto Neuralink, que tenta unir o cérebro humano à inteligência artificial.

