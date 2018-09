Jack Ma tornou-se um modelo para a geração de start-ups da China

Bloomberg

A visão de Jack Ma mudou a China. O empresário tenciona deixar a Alibaba Group Holding, mas o seu legado será duradouro. Jack Ma fez muito mais do que simplesmente criar uma gigante do comércio electrónico e transformá-la na empresa mais valiosa da Ásia, por mais impressionante que isso seja.

O responsável mostrou que uma empresa privada inovadora consegue prosperar sob um regime do Partido Comunista que antigamente era hostil com capitalistas ambiciosos e às vezes continua a desconfiar destes. O sucesso inovador de Ma criou um modelo que deu origem a um sector de tecnologia que rivaliza com o Silicon Valley e impulsiona a economia chinesa, que está a caminho de eclipsar a dos EUA.

Ma actualmente é o homem mais rico da China, com uma fortuna de cerca de 40 mil milhões de dólares, e é destaque em conferências internacionais, como Davos. Ao mesmo tempo, Jack Ma cumpriu - e defendeu ferozmente - as exigências do partido governante do seu país, que exerce um forte controle sobre a imprensa, a internet e qualquer indício de discurso dissidente. Ma chegou ao ponto de elogiar a estabilidade do governo de partido único e o castigo imposto a empresas ocidentais, como a Google, que se opuseram às práticas de censura da China. A sua abordagem demonstrou que o sucesso empresarial pode coexistir com o regime comunista, abrindo caminho a uma nova onda de start-ups.

"Ele tem sido um exemplo para a nossa geração", disse Peiran Wei, de 36 anos, que diz que teve confiança para fundar uma start-up, que desenvolve aplicações chamada VideoUP, em grande parte por causa de Ma e da Alibaba.

A história pessoal de Jack Ma parece uma novela. Nasceu em 1964, filho de músicos e contadores de histórias tradicionais chinesas de Hangzhou, uma antiga capital que é famosa pelos seus pontos históricos e a sua beleza natural. Ma aperfeiçoou o seu inglês ao andar pelo principal hotel da cidade para praticar com turistas.

Depois de trabalhar como professor, Ma voltou-se para os negócios e iniciou a Alibaba.com em 1999 com 17 co-fundadores. Não era o empreendedor mais experiente em questões técnicas, nem se gabaria de ser o mais inteligente. Mas revelou-se um líder inspirador que conseguia reunir as suas forças para combater intrusos estrangeiros ou articular uma visão para modernizar a economia da China.

A Alibaba levou o comércio electrónico a aldeias remotas da China e expandiu-se para a inteligência artificial, assistência médica e filmes de Hollywood. Menos de 20 anos depois da sua fundação, a empresa que Jack Ma e os seus co-fundadores construíram está avaliada em 420 mil milhões de dólares, mais do que qualquer uma das antigas empresas estatais do seu país.

Foi a abertura de capital recorde da Alibaba que mudou o sector de tecnologia chinês para sempre. Ma e a sua equipa angariaram 25 mil milhões de dólares, mais do que qualquer outra empresa antes ou depois, um alerta para os investidores de capital de risco de que fortunas podem ser feitas nas start-ups do país.

"A cena das start-ups da China não existiria da mesma maneira sem Jack Ma", disse William Bao Bean, sócio em Xangai da empresa de capital de risco SOSV. "As start-ups tornaram-se uma opção profissional aceitável por causa da fama de Jack Ma e do sucesso da Alibaba, e isso alimentou um dos maiores mercados de tecnologia do mundo."

(Texto original: How Jack Ma Became the Role Model for China's Startup Generation)