Jaguar fez o barco eléctrico mais rápido do mundo

O V20E é um barco de competição totalmente eléctrico desenvolvido pela Jaguar em parceria com a Vector Racing e com a Williams Advanced Engineering.

A Jaguar está apostada nos propulsores eléctricos, e prova disso é o seu compromisso com a Fórmula E – através da equipa Panasonic Jaguar Racing – e o lançamento do I-Pace, o seu primeiro automóvel totalmente eléctrico. Mas a história não acaba aqui, é que a marca britânica também levou a electricidade para… a água!

É aqui que entra o V20E, um barco de competição totalmente eléctrico desenvolvido pela Jaguar em parceria com a Vector Racing e com a Williams Advanced Engineering. Este "monstro das águas" foi criado com vários recordes mundiais e nacionais em mente e já conseguiu o arrebatar um, refere o Aquela Máquina.