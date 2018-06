Jaguar Land Rover investe 18 mil milhões na produção de versões eléctricas de veículos

A Jaguar Land Rover, actualmente a maior fabricante automóvel do Reino Unido, anunciou esta terça-feira, 26 de Junho, que vai aumentar, nos próximos três anos, o investimento na produção de modelos eléctricos dos seus veículos para um total de 18 mil milhões de dólares (15,4 mil milhões de euros), de acordo com a Bloomberg.





Este valor representa um aumento de 26% face aos 14,1 mil milhões de dólares investidos no mesmo sector nos três anos anteriores, até Março de 2018.





A marca quer produzir até 2025 três versões eléctricas dos seus modelos, incluindo inicialmente modelos híbridos. No entanto, a empresa pretende apenas oferecer versões totalmente eléctricas se existir uma procura suficiente por parte dos clientes que justifique a sua produção.





O investimento acontece mesmo depois de a fabricante britânica ter afirmado que as vendas e as receitas do ano fiscal que terminou em Março "não cresceram tanto como o planeado" devido ao receio dos clientes em comprar veículos movidos a diesel tanto no Reino Unido como na Europa, de acordo com a agência noticiosa.





As seis fábricas da marca vão começar a ser adaptadas para produzir os novos modelos. A Jaguar Land Rover quer que a partir de 2020 todos os veículos tenham incluído um elemento electrificado na sua componente mecânica.