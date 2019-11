Jaguar Land Rover promove ‘experiências’ elétricas e híbridas

Depois de passar por várias cidades espanholas, a Jaguar Land Rover está a promover em Lisboa (até dia 21 de Novembro) e no Porto (de 22 a 24 Novembro) o ‘Electric City Tour’, um evento para dar a conhecer as suas novas gamas híbridas e elétricas, possibilitando uma experiência de condução dos seus veículos.

Nesta ação os interessados podem conduzir o primeiro Jaguar 100% elétrico, o Jaguar I-PACE, concebido e desenvolvido no Reino Unido, uma opção destacada no seu segmento dada a sua capacidade de rendimento de um desportivo, zero emissões, requinte e funcionalidades de um verdadeiro SUV.

Desde a sua apresentação, há pouco mais de um ano, mais de 11 mil clientes de mais de 60 países já compraram um I-PACE, e o modelo que já recebeu 62 prémios, incluindo o World Car of the Year, World Car Design of the Year, World Green Car e European Car of the Year.

Podem igualmente experimentar os modelos híbridos Land Rover tais como: o Range Rover PHEV, veículo que redefine a gama com as prestações e o rendimento de um híbrido ‘plug-in’ (PHEV) mantendo as qualidades de um Range Rover; o Range Rover Sport PHEV, destacado pelo seu rendimento, eficiência, ‘design’ dinâmico e capacidade de condução ágil e segura, bem como pelo aumento do rendimento e baixos níveis de emissões com o motor mais inovador feito pela marca até à data; o Discovery Sport MHEV, e o novo Range Rover Evoque MHEV, que oferece não só níveis de segurança de cinco estrelas Euro NCAP, além de uma elegância e capacidade otimizada.

Para participar, os interessados devem aceder às plataformas da marca para registar o seu pedido de ‘test-drive’ dos modelos híbridos da marca Land Rover em https://www.landrover.pt/experiences/news/electri-city-tour.html e da Jaguar em https://jaguarportugal.pt/news/electri-city-tour.html