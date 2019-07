JAP investe 8,8 milhões e cria mais 50 empregos em Paredes

Com 115 anos de existência e mais de 1.500 trabalhadores, representando marcas como a Renault, Dacia, Nissan, BMW ou a Audi, entre outras, além de gerir a "megastore" Matrizauto, o grupo JAP vai investir mais 8,8 milhões de euros no concelho em que está sediado.

Duas das suas empresas, a JAPGest e a Mycarcenter, assinaram contratos de investimento com a Câmara de Paredes, no valor global de 8,8 milhões de euros, que vão "criar 50 postos de trabalho e permitir a manutenção de 400 empregos", enfatiza o município, em comunicado.

O investimento maior, de 4,8 milhões de euros, estará a cargo da JAPGest, que pretende instalar em Paredes "um centro de serviços centrais, comercial e industrial" do grupo, através da criação da nova unidade JAPimobili - Gestão Imobiliária, que "prevê a afetação de, pelo menos, 250 trabalhadores, e constituiu um fator de desenvolvimento importante para a economia do concelho de Paredes, designadamente, porque permitirá fixar a atividade empresarial da sociedade que lidera o universo de empresas que constituem o grupo JAP, trabalhando numa ótica de serviços partilhados", refere a autarquia.

No caso da Mycarcenter, empresa do grupo vocacionada para a preparação automóvel, trata-se de um investimento industrial, no valor de quatro milhões de euros, que pretende criar no concelho uma unidade para a instalação de um centro de serviços centrais e administrativos, comercial e industrial, mantendo 150 postos de trabalho e prevendo a criação de 50 novos empregos.

"Com estes investimentos, a empresa pretende aumentar a capacidade instalada em Paredes com recurso a processos tecnologicamente atualizados e em consonância com as disposições legais ambientais", salienta Carlos Alberto Pinto, administrador do grupo.

"Os empregos criados são altamente qualificados e com remunerações atrativas", garante Elias Barros, vereador das Atividades Económicas da Câmara de Paredes.