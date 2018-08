Japão vai construir segunda maior central de biomassa do mundo até 2025

A central de produção de electricidade a biomassa terá um custo de cerca de 90 mil milhões de ienes (710 milhões de euros).

A empresa de energia, com sede em Tóquio, encontra-se agora em processo de selecção da localização das instalações da nova central, cuja construção tem data prevista para 2024 ou 2025, de acordo com a mesma publicação.

A fornecedora japonesa de electricidade acredita que a central vai estabilizar o fornecimento de energia através de fontes alternativas, que no Japão vem principalmente da energia solar, sujeitas às condições climáticas, explicou o diário económico nipónico.

Com uma capacidade de produção de 300 MW, aproximadamente três vezes maior do que a actual instalação de biomassa do Japão, esta nova central da eRex poderá fornecer energia a 700.000 residências.

A central de biomassa de Ironbridge, no Reino Unido, é actualmente a maior do mundo, com capacidade de 740 MW. A central eléctrica na Finlândia é actualmente a segunda maior, com uma capacidade de produção energética de 265 MW.