JD Sports sobe lucros no semestre da fusão entre JD Sprinter e Sportzone

A JD Sports, que acordou com a Sonae a fusão entre a JD Sprinter e a Sportzone, aumentou os lucros entre o início do ano e o mês de Agosto. Contudo, reconhece que, para já, a fusão está a ter um impacto negativo nas contas.

A JD Sports regista lucros de 95,4 milhões de libras até ao dia 4 de Agosto de 2018, que compara aos 81,1 milhões do ano anterior.