Jeep vendeu no primeiro semestre o equivalente a quatro anos

Nos primeiros seis meses deste ano, a Jeep vendeu no mercado português 844 veículos, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Este número equivale quase à soma das vendas da marca do grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) nos últimos quatro anos, que se cifraram em 863 unidades.



Sérgio Martins, director de relações externas e comunicação da FCA Portugal, disse ao Negócios que o forte crescimento nas vendas foi largamente influenciado pela integração da Jeep na FCA Portugal, ocorrida em Setembro do ano passado. Também os novos modelos Compass e Renegade ajudaram ao aumento das vendas.



"A integração da Jeep na FCA Portugal permitiu o acesso a uma rede de concessionários muito mais vasta. Foi feito um importante esforço de modernização dos stands e de formação dos funcionários para a inclusão da Jeep na oferta disponível nos concessionários do grupo", referiu o responsável.



De acordo com Sérgio Martins, as vendas registadas na primeira metade do ano "estão a corresponder às expectativas traçadas". O responsável indica que foram vendidos 850 veículos entre Janeiro e Junho, um número ligeiramente superior ao divulgado pela ACAP.



O modelo Renegade representou mais de metade das vendas, com um total de 500 unidades. Seguiu-se o Compass, com 320 veículos vendidos. O Wrangler registou 25 viaturas vendidas, enquanto os modelos Cherokee e Grand Cherokee, os mais caros do catálogo da marca, venderam cinco unidades.



Em 2014, as vendas da Jeep no mercado português foram de 104 unidades. No ano seguinte foram vendidos 247 veículos. Em 2016 as vendas cifraram-se em 220 viaturas e, em 2017, o total vendido foi de 292 unidades. Assim, nestes quatro anos a Jeep vendeu 863 veículos em Portugal.





A Jeep viu assim as suas vendas aumentarem, no semestre, 2.537,5% no mercado nacional face ao ano passado, período em que vendeu apenas 32 carros. Este ritmo de crescimento foi o mais acentuado entre as marcas em Portugal. O número de veículos vendidos em Portugal foi de 156,4 mil, o que corresponde a um aumento de 5,4% face ao mesmo período do ano passado.