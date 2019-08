Jeff Bezos vendeu 2,8 mil milhões em ações da Amazon numa semana

O CEO da Amazon, Jeff Bezos, vendeu ações da empresa num valor de 2,8 mil milhões de dólares na semana passada, noticia esta terça-feira a Reuters.

De acordo com os registos comunicados à SEC, reguladora do mercado norte-americana, o homem mais rico do mundo alienou mais de 360 mil ações da "gigante" do comércio online na quinta e sexta-feira no valor de 990 milhões de dólares.

Nos três últimos dias de julho, o bilionário tinha vendido ações num montante de 1,8 mil milhões.

A empresa recusou comentar as transações realizadas pelo seu presidente executivo.

Jeff Bezos tinha indicado anteriormente que planeava vender ações no valor de mil milhões de dólares cada ano para financiar a sua companhia de foguetões, a Blue Origin.