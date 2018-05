Jerónimo de Sousa defende recuperação do controlo público da EDP

"Aquilo que pode e deve ser determinante para o futuro da EDP é a recuperação do controlo público da empresa eléctrica nacional, disse Jerónimo de Sousa, reagindo assim à oferta pública de aquisição (OPA) sobre o capital da EDP lançada na sexta-feira pela China Three Gorges.

Para o líder do PCP, "uma empresa que é estratégica para os interesses nacionais, da qual depende grande parte da economia portuguesa, tal como o conjunto de equipamentos e funções públicas, não pode estar sujeita à disputa por parte de grupos económicos ou de Estados estrangeiros sobre o seu controlo accionista".





"Aquilo que o país precisa é que as suas empresas estratégicas, em vez de estarem nas mãos de grupos económicos americanos, alemães, franceses, espanhóis ou chineses, estejam nas mãos do Estado português, para servir o povo, para servir o desenvolvimento do país", acrescentou.





Na sexta-feira à noite, a China Three Gorges lançou uma OPA voluntária sobre o capital da EDP, oferecendo uma contrapartida de 3,26 euros por cada acção, um prémio de 4,82% face ao fecho do mercado na sexta-feira, de 3,11 euros. A contrapartida oferecida avalia a EDP em cerca de 11,9 mil milhões de euros.





Os títulos da EDP encerraram o dia de negociações de sexta-feira a ganhar 0,75%, nos 3,11 euros, antes de a negociação ser suspensa pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que aguardava informações relevantes da OPA.