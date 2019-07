Jerónimo Martins abre loja online da Hebe na Polónia

A Jerónimo Martins anunciou esta quinta-feira a abertura de uma loja online da Hebe, cadeia de saúde e beleza do grupo na Polónia.

O grupo liderado por Pedro Soares dos Santos aposta no comércio eletrónico para impulsionar as vendas da rede Hebe, que foi criada em 2011 e que este ano deverá atingir o "break even" em EBITDA.

"Abrir uma loja online é um passo muito importante no desenvolvimento da rede Hebe, permitindo aos clientes de toda a Polónia aceder à nossa gama de produtos e promoções, incluindo gamas apenas disponíveis em algumas lojas Hebe", refere Francisco Almeida, diretor de e-commerce da Hebe, citado no comunicado.

A Hebe indica que na nova plataforma será possível comprar produtos de novas marcas que até agora só podiam ser adquiridos em lojas selecionadas da rede.

No primeiro trimestre deste ano, a Hebe faturou 56 milhões de euros, uma subida homóloga de 19,8% em euros e de 23,3% em zlotys. A rede de lojas ascendia no final de março a 238 estabelecimentos.