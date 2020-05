Este foi o terceiro grande projeto de energia solar fotovoltaica do Grupo em Portugal, permitindo uma produção anual de 2121,48 MWh de energia renovável, o que corresponde a 530 toneladas de emissões de dióxido de carbono evitadas, o equivalente ao consumo anual de 580 habitações.



O novo projeto soma-se aos dois projetos-piloto que entraram em operação em 2018, no sul do país, com 3.876 painéis solares fotovoltaicos no Centro de Distribuição Sul, em Algoz, e 1.600 na loja do Recheio de Tavira.



O Grupo Jerónimo Martins prevê a entrada em funcionamento de mais quatro sistemas solares fotovoltaicos, todos no concelho de Lisboa, até ao final do primeiro semestre de 2020.























O Grupo Jerónimo Martins investiu um milhão e duzentos mil euros na instalação de um sistema solar fotovoltaico no seu centro de Distribuição Norte, em Valongo, que evitará anualmente 530 toneladas de emissões de dióxido de carbono, foi hoje anunciado.Segundo um comunicado da empresa, os cerca de 5.000 módulos instalados, numa área de aproximadamente 20.000 metros quadrados da cobertura do edifício, já estão em pleno funcionamento e proporcionam uma autonomia energética superior a 30% do consumo total deste Centro de Distribuição.