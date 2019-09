O UOKiK, regulador de Concorrência da Polónia, realizou uma auditoria à Jerónimo Martins Polska, em junho de 2019, tendo recolhido informações que deram origem a suspeitas de uso indevido de vantagem comercial, de acordo com um documento publicado no site do regulador.

A documentação recolhida revelou que a Jerónimo Martins recebe dois tipos de descontos na sua relação com fornecedores, com destaque para a fruta e os legumes. O primeiro desconto não levanta questões, uma vez que está devidamente determinado no contrato que é celebrado entre as duas partes. O problema reside no segundo desconto que é "oferecido" à Biedronka.

O primeiro desconto incide sobre um determinado volume de negócios. Quando esse volume, pré-definido, é ultrapassado, é aplicado um segundo desconto. Contudo, este não está especificado nos contratos e os fornecedores só terão conhecimento do seu valor no final do mês, já depois da mercadoria entregue. E se o fornecedor não aplicar este segundo desconto poderá ser alvo de uma penalidade contratual.

O regulador considera que esta prática pode representar uma violação e um aproveitamento da parte mais fraca da relação, uma vez que a Jerónimo Martins tem uma posição negocial forte. O UOKiK diz mesmo que a dona da Biedronka poderá estar a usar de forma indevida esta sua posição negocial.

O regulador adianta que as práticas de uso abusivo das vantagens contratuais podem representar uma coima de 3% das receitas da empresa.



Fonte oficial da Jerónimo Martins confirmou ao Negócios que "a Biedronka foi notificada pelo UOKiK e que irá analisar e esclarecer eventuais dúvidas, no tempo devido".



Ao início da noite esta informação foi oficializada com um comunicado ao regulador do mercado de capitais, CMVM.





"A pedido expresso da CMVM e no seguimento do comunicado publicado pelo UOKiK (Autoridade Polaca da Concorrência e Protecção do Consumidor), a Jerónimo Martins vem, por este meio, confirmar que a sua subsidiária Jerónimo Martins Polska S.A. foi notificada pela referida autoridade relativamente à abertura de um processo com vista a apurar se há abuso de poder negocial com fornecedores de Frutas e Legumes. No âmbito deste processo iremos responder e esclarecer qualquer questão no prazo devido", diz o comunicado.

"Não obstante, estamos convictos que, nas relações que mantemos com os nossos fornecedores (comummente de longo prazo), cumprimos a lei e seguimos as boas práticas em vigor no mercado", acrescenta.



A empresa, liderada por Pedro Soares dos Santos, adianta estar convicta "de que, no desenvolvimento de relações com os seus fornecedores, a Biedronka age de acordo com a lei polaca."