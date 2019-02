Jerónimo Martins pagou 110 milhões em prémios a colaboradores

Lusa

A Jerónimo Martins pagou 110 milhões de euros em prémios a todos os seus colaboradores no ano passado, revelou esta quinta-feira o presidente e CEO da empresa, Pedro Soares dos Santos, na conferência de apresentação dos resultados de 2018 do grupo."O grupo partilhou com os seus trabalhadores parte dos seus lucros", referiu.O valor de prémios distribuídos é superior em três milhões de euros ao montante de 2017. O valor que a empresa vai pagar aos colaboradores representa 27% dos lucros obtidos no ano passado.A companhia vai propor na assembleia-geral de acionistas, agendada para 11 de abril, a distribuição de um dividendo bruto de 0,325 euros por ação, o que corresponde a um montante global de 204,2 milhões de euros, ou pouco mais de metade dos lucros alcançados no ano passado.

A Jerónimo Martins encerrou 2018 com lucros de 401 milhões de euros, uma subida de 4,1% face ao ano anterior, anunciou esta quarta-feira a empresa liderada por Pedro Soares dos Santos em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



O volume de negócios da empresa ascendeu a 17.337 milhões de euros, aumentando 6,5% face ao registado em 2017, conforme a Jerónimo Martins já tinha adiantado a 14 de janeiro. O resultado operacional bruto (EBITDA) cifrou-se em 960 milhões de euros, uma melhoria de 4,1%, enquanto o EBIT cresceu 0,8%, para 596 milhões.

Na conferência de imprensa de hoje, Soares dos Santos frisou ainda que foram criados quatro mil postos de trabalho e que o investimento realizado ascendeu a 658 milhões de euros. Para este ano a companhia projeta um investimento de até 750 milhões de euros.