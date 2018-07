Jerónimo Martins perde mais de 500 milhões num só dia após resultados abaixo do esperado

A dona do Pingo Doce afundou 6,81%, com os investidores decepcionados com o "trimestre difícil" que a retalhista teve na Polónia.

Ricardo Castelo

As acções da Jerónimo Martins registaram uma forte descida na bolsa de Lisboa, depois da retalhista ter apresentado resultados abaixo do esperado pelos analistas, sobretudo no que diz respeito à evolução das vendas comparáveis na Polónia.

Os títulos fecharam a cair 6,81% para 12,385 euros, tendo ao longo da sessão chegado a desvalorizar 9,78% para 11,99 euros. Esta é a cotação mais baixa desde 4 de Julho, enquanto a descida (intradiária) é a mais pronunciada desde 24 de Junho de 2016, dia em que as acções desvalorizaram 10,05% durante a sessão. Essa evolução foi precipitada pelo referendo no Reino Unido que deu vitória ao Brexit, afundando os mercados internacionais.



A queda de hoje atirou a capitalização bolsista da Jerónimo Martins para 7.793 milhões de euros, o que equivale a uma perda de 569 milhões de euros em valor só na sessão de hoje. Apesar da queda, a retalhista dona do Pindo Doce mantém o estatuto de terceira maior cotada da bolsa portuguesa, sendo que a diferença para a EDP Renováveis foi reduzida para apenas algumas dezenas de milhões de euros.

Ao longo da sessão trocaram de mãos mais de 5 milhões de acções, quando a média diária dos últimos seis meses não vai além de 960.000.

A desvalorização dos títulos eleva para 23,9% a desvalorização acumulada pela Jerónimo Martins desde o início do ano.





Trimestre difícil na Polónia

Após o fecho da sessão de ontem, a retalhista liderada por Pedro Soares dos Santos revelou que os seus lucros cresceram 3,9% no primeiro semestre para 180 milhões de euros, um valor ligeiramente abaixo do esperado pelos analistas do BPI, que antecipavam um crescimento de 5% para 182 milhões de euros.



Numa nota de análise, divulgada esta manhã, o BPI refere que as vendas "ficaram em linha com as nossas expectativas", com as insígnias portuguesas a compensarem o LfL abaixo do esperado na Polónia no segundo trimestre. "Este foi um trimestre difícil na Polónia, e a performance da companhia ficou abaixo das estimativas", sublinham os analistas na nota a que o Negócios teve acesso.



Na quarta-feira, antes da apresentação dos resultados, os analistas do BPI cortaram o preço-alvo para as acções da Jerónimo Martins em 2,3%, de 17,70 para 17,30 euros, para reflectir o cenário mais negativo para o euro/zloty e a desaceleração do crescimento das vendas comparáveis na Polónia, que o banco já antecipava.