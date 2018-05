Jerónimo Martins vai usar exclusivamente electricidade de origem renovável em Portugal

O gigante nacional do retalho indicou ter tomado a decisão estratégica de "suprir as necessidades das suas insígnias em Portugal" - Pingo Doce, Recheio, Hussel e Jeronymo – exclusivamente com electricidade de origem renovável.

"Esta decisão traduz o forte compromisso do grupo com o crescimento sustentável, mesmo quando isso representa aceitar – como é o caso – custos significativamente mais elevados", destaca Pedro Soares dos Santos, presidente e CEO da Jerónimo Martins.

Em comunicado, a empresa assinala que "a opção pela energia eléctrica de fontes renováveis vai permitir acabar com as emissões de dióxido de carbono (CO2) resultantes do consumo eléctrico", contribuindo para diminuir a pegada ecológica do grupo.

"As alterações climáticas e os fenómenos extremos e desastres naturais a elas associados constituem três dos cinco maiores riscos globais (…) Não podemos ficar indiferentes a isto e há que passar das palavras aos actos", refere Pedro Soares dos Santos, citado no comunicado.