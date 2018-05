Em face das notícias vindas a público e à especulação que existe na comunicação social, a Sporting SAD informa que o treinador Jorge Jesus estará a orientar a equipa do #SportingCP na Final da Taça de Portugal.



Jorge Jesus vai orientar o Sporting na final da Taça de Portugal com o Aves, marcada para domingo, noticia o Record esta terça-feira A situação de instabilidade decorrida das reuniões de segunda-feira não desvia o compromisso de tentar levar o clube à conquista do troféu.O treinador já se encontra na Academia para orientar o treino marcado para esta terça-feira. JJ deixou a sua casa, onde esteve toda a manhã, por volta das 12:30, não tendo prestado declarações. A sessão de trabalho está marcada para as 16 horas. Será a primeira de preparação para o encontro que encerra a temporada.Entretanto a presença de Jesus na final da Taça foi confirmada pelo clube de Alvalade.