O investimento em imobiliário comercial em Portugal totalizou 3,24 mil milhões de euros no ano passado, indicou esta quarta-feira a consultora JLL. Nos dois últimos anos, o investimento representou 47% do total aplicado em ativos imobiliários comerciais no país na última década. Para este ano as perspetivas são positivas.

Pedro Lancastre (na foto), diretor-geral da JLL Portugal, classificou a última década como excecional, separando-a, no entanto, em dois ciclos. Até 2013, disse, enfrentámos uma "tempestade difícil", com a crise económica e onde o setor do imobiliário foi particularmente atingido.



"Em 2012, a mudança na lei do arrendamento, a introdução dos vistos gold e os benefícios fiscais para não residentes habituais deram um impulso tremendo ao setor", defendeu.



E o responsável apontou o caso da JLL como exemplo: "no início da década tínhamos 30 pessoas, agora temos 300. E faturávamos três milhões de euros, agora são 73 milhões".



E as perspetivas para este ano mantêm-se positivas. A JLL estima que o investimento este ano atinja "pelo menos 2,5 mil milhões de euros", referiu Fernando Ferreira, responsável pela área de investimento da consultora imobiliária. "Mas, isso só será possível com a transação de portefólios e de centros comerciais", acrescentou.



No ano passado, um dos grandes impulsionadores foi a hotelaria que, com 550 milhões de euros de investimento em 11 hotéis transacionados, alcançou um valor sem precedentes e pesou 17% no total do investimento, destacou Maria Empis, responsável pela área de soluções estratégicas.

