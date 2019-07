JLL: Junho "excecional" faz mercado de escritórios disparar

O cenário da ocupação de escritórios em Lisboa sofreu uma reviravolta no final do semestre: o mês de junho veio contribuir com mais de um terço da área ocupada.

Os primeiros seis meses do ano terminaram com uma ocupação de escritórios em Lisboa superior em 26% à do período homólogo. Junho contribuiu com mais de um terço da área colocada.





A ocupação de escritórios em Lisboa atingiu os 109.751 metros quadrados no conjunto do primeiro semestre de 2019. E entre os seis meses, o último foi mesmo o primeiro: junho contribuiu para o aumento da ocupação com uma área de 39.219 metros quadrados.