Joacine quer recuperação extrajudicial de empresas

Mais de dois anos após o arranque do Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas (RERE), que criou a figura do mediador de recuperação de empresas, só há oito meses é que o IAPMEI começou a publicar as listas dos mais de 60 profissionais certificados que existem, sem que até ao momento tenha efetuado qualquer nomeação.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...