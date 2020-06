Joana Portugal Pereira: Recorrer a cadeias de abastecimento mais curtas é processo sem retorno

Se há marca positiva que a pandemia pode ter deixado é a preocupação do consumidor em recorrer mais a produtos locais e encurtar as cadeias de abastecimento. Mas Joana Portugal Pereira diz que há muito a fazer na produção agrícola mas também no consumo.