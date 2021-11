João de Mello: Crise política “preocupa”, energia dá para “gerir”

Com o país mergulhado numa crise política, após o chumbo do Orçamento do Estado para 2022, o presidente da Bondalti quer “um Governo estável nos próximos quatro anos”, esperando “que a população portuguesa vá a votos e em grande maioria”.

João de Mello: Crise política “preocupa”, energia dá para “gerir”









