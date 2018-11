Jogador do Chelsea paga quatro vezes mais de impostos do que a Amazon

O futebolista francês N’Golo Kanté, do Chelsea, vai pagar mais em impostos no Reino Unido do que a Amazon, noticia o Daily Mirror. O médio gaulês recusou utilizar offshores para receber parte do salário.

O médio francês do Chelsea N’Golo Kanté vai pagar 6,7 milhões de libras (7,5 milhões de euros ao câmbio actual) em impostos por ano. Este valor é quase quatro vezes superior aos 1,7 milhões de libras (1,9 milhões de euros) que a Amazon pagou de impostos no Reino Unido no ano passado.





Recentemente, o jornal alemão Der Spiegel revelou informações veiculadas pelo site Football Leaks indicando que o jogador francês de 27 anos recusou receber o seu salário através de offshores, o que lhe permitiria poupar 983 mil euros em impostos anualmente.



No entanto, o jogador que se sagrou campeão inglês por duas vezes – pelo Leicester City e pelo Chelsea – e que este ano foi campeão mundial pela França, terá indicado que pretendia receber o seu salário normalmente.



A gigante do comércio online reduziu o montante de impostos a pagar no ano passado através da distribuição de dividendos e usando vários "artifícios" fiscais.

Segundo o Daily Mirror, o jogador do Chelsea, que recentemente assinou um contrato em que vai ganhar 15 milhões de libras (16,9 milhões de euros) anuais, tornando-se o jogador mais bem pago do clube londrino.A Amazon, por seu turno, apenas pagou 1,9 milhões de euros de impostos aos cofres britânicos no ano passado, em que registou lucros de 89 milhões de euros no país.