A estrutura sindical calcula que "a proposta [de] descida de 30% dos salários por 12 meses equivale a um total de 500 milhões de libras (cerca de 576 milhões de euros) em cortes salariais e uma perda de mais de 200 milhões de libras (222 milhões de libras) em contribuições fiscais para o governo".



"Qual será o efeito desta perda de receitas pelo governo para o serviço nacional de saúde (NHS)?", questiona a PFA, acrescentando que "para alcançar uma posição coletiva dos jogadores da Premier League - entre os quais existem diferenças substanciais de clube para clube - vai demorar mais algum tempo".



Na sexta-feira, a Liga inglesa acordou entre os clubes uma consulta aos jogadores, no sentido de cortarem 30% do salário anual.



Em Espanha, os jogadores de FC Barcelona e Atlético de Madrid já aceitaram cortes salariais de 70%, à semelhança do que já tinham feito os da Juventus, em relação aos próximos quatro meses.



Os futebolistas da Liga inglesa rejeitaram cortes salariais na ordem dos 30% durante a pandemia de covid-19, lembrando que a medida reduz a receita fiscal do Governo britânico."Todos os jogadores da Premier League querem e vão realizar contribuições financeiras relevantes nestes tempos sem precedentes", afirmou o PFA, em comunicado, numa altura em que vários clubes ingleses negoceiam reduções ou o adiamento de salários com os jogadores.