Johnson & Johnson abre programa de estágios em Portugal

"As constantes mudanças do mercado, as novas tecnologias e a globalização resultaram em transformações no perfil de profissionais que a Johnson & Johnson procura para as suas equipas. Só com uma aposta forte nas pessoas podemos continuar a ter projectos que impactam directamente a saúde e o bem-estar de milhões de pessoas em todo o mundo", disse Adelaide Nunes, responsável pela Talent Acquisition na Johnson & Johnson Portugal, citada em comunicado.





A Johnson & Johnson é uma das maiores empresas na área da saúde. Tem cerca de 130 mil colaboradores em 60 países e 275 empresas.





As candidaturas ao programa de estágios começaram no dia 24 de Abril e podem ser feitas em: através do site da empresa.