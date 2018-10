"Joint-venture" da Critical com a BMW arranca em Lisboa e no Porto

A Critical TechWorks, uma "joint-venture" entre a portuguesa Critical Software e o grupo BMW, iniciou actividade no Porto e em Lisboa. Actualmente, a empresa conta com cerca de duas centenas de trabalhadores.

A Critical TechWorks, uma "joint-venture" entre a portuguesa Critical Software, liderada por Gonçalo Quadros (na foto) e o grupo BMW, iniciou actividade após o seu processo de criação ter sido concluído com as aprovações necessárias da Autoridade da Concorrência e do regulador europeu. Com sede no Porto e escritórios em Lisboa, a nova empresa desenvolve soluções de software para o sector automóvel.

A nova empresa possui centros de engenharia no Porto e em Lisboa e "emprega já mais de 200 pessoas". O objectivo passa por reforçar a equipa para 500 colaboradores até ao final do próximo ano e, a médio prazo, superar o milhar de empregados.



A Critical TechWorks dedica-se ao desenvolvimento de soluções de software para aplicação no sector automóvel, em áreas como a conectividade de veículos inteligentes, "smart factories", "customer ecosystems", serviços de mobilidade, realidade aumentada e análise de dados.



"Criar de raiz uma empresa de engenharia com as características da Critical TechWorks é uma oportunidade que surge uma vez na vida. O software terá um papel fundamental no futuro da mobilidade e da indústria automóvel e nós planeamos ser uma referência não só no contexto português, mas também mundial", refere Rui Cordeiro, CEO da Critical TechWorks, citado no comunicado.