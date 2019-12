JOM mobila Cães de Pedra para atacar no estrangeiro

O grupo de mobiliário comprou as antigas instalações da empresa têxtil que detém as marcas Lion of Porches e Decenio. A segunda fábrica em Guimarães marca o arranque do projeto de internacionalização do braço industrial.

O grupo JOM, proprietário da conhecida marca retalhista de mobiliário e artigos para o lar, vai inaugurar na sexta-feira, 13 de dezembro, o segundo polo industrial, localizado em Selho (concelho de Guimarães) e que representou um investimento de quase quatro milhões de euros.

Com mais de 8.500 metros quadrados, a nova fábrica ocupa as antigas instalações da Têxtil Cães de Pedra, que detém a marca Lion of Porches (ex-Califa) há mais de uma década e que em 2014 também comprou a Decenio ao grupo Ricon, de Vila Nova de Famalicão, falido com estrondo no ano passado.

Estas instalações estavam vazias desde o verão de 2018 – a têxtil fundada em 1965 transferiu o quartel-general para Vila do Conde, onde ocupou a antiga e reconvertida fiação da Suzuki – e foram compradas por Joaquim Oliveira Mendes, "[representando] o arranque do projeto de internacionalização" desta empresa familiar, que faturou mais de 40 milhões de euros em 2018.

Foi há três anos que a JOM Indústria iniciou a produção de mobiliário em melamina no Parque Industrial da Ponte, também no concelho vimaranense, para "satisfazer as necessidades" de fornecimento às 22 lojas e para ter artigos com design próprio. Clávio Cristo, da direção de marketing da JOM, salienta que "a exportação [é] um dos pilares que fundamentam o desenvolvimento" do braço industrial do grupo.









Como o Negócios adiantou em agosto, esta segunda fábrica vai ter duas linhas de produção em simultâneo e, nas palavras do gestor, está "equipada com um moderno parque de máquinas e possui uma equipa própria de designers, aliando inovação e design na criação de artigos exclusivos". Para a cerimónia de abertura estão já confirmadas as presenças do secretário de Estado da Economia, João Neves, do Arcebispo de Braga, Dom Jorge Ortiga, e do presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança.