Família também pesou muito. "Os meus pais gostam muito de Portugal, do Benfica e todos estão adaptados ao país e gostam do clube. Isso pesou muito. Os meus pais têm uma certa idade e pensámos que podem aproveitar os últimos anos aqui. A minha mulher também está grávida... A casa está toda arrumada e sair daqui... isso pesou tudo. Foi a melhor escolha."



Jonas revelou que quer terminar a carreira no Benfica. "É isso que vai acontecer. Com esta decisão estou mais convicto que será dessa maneira. Tudo o que vivi aqui, quero viver ainda mais. Quero terminar aqui mas não será este ano. O projecto é esse. Vou terminar a carreira no Benfica. Tenho de agradecer ao Benfica."



A finalizar, o avançado falou da equipa para esta época. "Está muito bem, a pré-época já foi muito boa, com dinâmica e jogadores entrando. Já estão inseridos neste projecto e na ideia do treinador. Com duas vitórias, isso dá-nos gás positivo para continuar."

Jonas vai continuar de águia ao peito. O avançado brasileiro chegou a acordo com o Benfica e mostrou-se muito satisfeito por permanecer na Luz, onde aliás pretende terminar a carreira."Ficarei no Benfica, com muita alegria. Estou muito feliz. Estou convicto de que foi a melhor decisão para mim e para todos os benfiquistas", confessou o goleador, em declarações à BTV, citadas pelo Record "Muitas coisas fizeram com que pudesse permanecer. Falei com a minha família, com pessoas que estão no staff do Benfica e todos mostraram que esse era o melhor caminho. Estou feliz aqui e decidi continuar a ser feliz neste clube que amo tanto."