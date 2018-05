Jorge Coelho de regresso à Mota-Engil mas sem funções executivas

Os accionistas da Mota-Engil aprovaram esta sexta-feira as contas de 2017, o alargamento do conselho de administração para 21 elementos e os novos órgãos sociais para o próximo quadriénio,

Os accionistas da Mota-Engil aprovaram esta sexta-feira, 11 de Maio, em assembleia geral os novos órgãos sociais para o mandato 2018-2021, dos quais volta a fazer parte o antigo CEO do grupo Jorge Coelho, mas agora como administrador não executivo

Em comunicado, a Mota-Engil adianta que na AG estiveram presentes representantes de 79,25% do capital social da empresa, tendo aprovado todos os pontos em agenda "por votações favoráveis superiores a 88% dos votos representativos".





De acordo com o grupo, a apreciação do relatório e contas do exercício de 2017 foi aprovada por unanimidade.





Os accionistas aprovaram ainda o alargamento do conselho de administração a 21 elementos, "reforçando a composição de forma a integrar as recomendações actualmente em vigor na vertente de corporate governance, assim como o reforço da análise estratégica no seio do seu principal órgão executivo do grupo", explica.