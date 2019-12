Jornal de Negócios reforça liderança nas audiências online

O Jornal de Negócios reforçou a liderança digital entre os jornais portugueses de economia no mês de novembro. De acordo com o ranking netAudience da Marktest, que mede o tráfego dos sites de informação em Portugal, o site do Negócios alcançou em uma audiência ("reach") de 1,4 milhões de leitores no mês passado.

Este registo está muito próximo do valor mensal mais elevado desde que a Marktest publica este ranking (agosto de 2018) e que tinha sido atingido em outubro (1,416 milhões de leitores).





No segmento dos económicos o Dinheiro Vivo surge com 922 mil leitores, quase 500 mil abaixo do Negócios.