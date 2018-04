A José de Mello Saúde teve menos lucros, apesar do aumento dos proveitos. Na rentabilidade operacional, é a prestação de serviços aos privados que garante a melhoria do EBITDA.

Miguel Baltazar/Negócios

A José de Mello Saúde teve lucros de 22,8 milhões de euros em 2017, menos 1 milhão que os 23,9 milhões de 2016, anunciou a empresa no relatório divulgado esta segunda-feira, 30 de Abril.Além dos dividendos antecipados já pagos de 14,1 milhões de euros, a José de Mello Saúde vai ainda pagar ao seu accionista mais 13,5 milhões de euros. A José de Mello Saúde é detida, na quase totalidade, pela família José de Mello, mas a Farminveste, da Associação Nacional de Farmácias, tem 30%.Isto apesar dos proveitos operacionais terem ultrapassado os 600 milhões. Em 2017, os proveitos atingiram 637,4 milhões de euros, o que compara com os 586,3 milhões de 2016, o que resultou num aumento de 8,7%.Na actividade privada o crescimento dos proveitos foi de 9,9%, totalizando 408 milhões de euros, quase o dobro dos proveitos no sector público que subiram 4,4% para 227 milhões de euros.Mas se os proveitos cresceram quer na componente privada, quer na pública, o mesmo não conteceu ao nível da rentabilidade operacional.É que se o EBITDA da actividade privada cresceu para 61,5 milhões de euros, no sector público diminuiu 1,5 milhões, para 7,8 milhões de euros.O privado puxou pelo EBITDA global que subiu 5,3% para 72 milhões de euros.Em 2017, o investimento atingiu os 203 milhões de euros, tendo a dívida líquida atingido os 338,6 milhões de euros, ou seja 4,7 vezes o EBITDA. O que significa que aumentou 183,7 milhões, o que o grupo explica pelo investimento realizado. Ainda assim abaixo dos rácios que está obrigada a ter como máximo pelos empréstimos obrigacionistas, de 6 vezes o EBITDA.