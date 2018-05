José Mendes: "A urgência que há é regular" plataformas como a Uber

O secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, considera que a grande "urgência" é regular o sector do transporte em veículos descaracterizados a partir de plataforma electrónica (TVDE), como a Uber. Em simultâneo, é necessário fazer avançar a modernização do sector do táxi.