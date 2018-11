José Peseiro foi despedido por Frederico Varandas durante a madrugada, consequência da derrota dos leões frente ao Estoril e no seguimento de uma reunião mantida com o técnico após o final do jogo, revela o Record O substituto de Peseiro poderá passar por Paulo Sousa, actualmente treinador de futebol, ex-médio que usou a camisola do Benfica, do Sporting e da Juventus.