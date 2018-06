Jovem japonês quer criar gigante de media sem jornalistas

No dia 13 de Fevereiro do ano passado, o meio-irmão do ditador norte-coreano Kim Jong-Un foi assassinado num aeroporto na Malásia. O Departamento de Estado dos EUA concluiu que o incidente foi provocado por um agente nervoso. Enquanto a Coreia do Norte e a Malásia se debatiam numa disputa diplomática, um empreendedor no Japão e o seu incipiente serviço de notícias estavam prestes a chamar a atenção.

A notícia da morte de Kim Jong-Nam foi rapidamente captada no Japão: não por um dos gigantescos conglomerados de media do país, mas por uma pequena startup. A JX Press, um empreendimento de tecnologia de notícias fundado por Katsuhiro Yoneshige em 2008, quando ainda era um calouro na faculdade, noticiou o incidente mais de meia hora antes que os grandes players do sector. Esta startup conseguiu o feito mesmo sem ter jornalistas e um escritório internacional.

"O NewsDigest divulgou a cacha às 19:52, e as emissoras de TV, por volta das 20:30", escreveu o sociólogo Noritoshi Furuichi no Twitter, depois das notícias sobre a morte de Kim. "A televisão sucumbiu e revelou ser um veículo lento."

O segredo da JX Press é uma combinação de rede social e inteligência artificial. Yoneshige e a sua equipa desenvolveram uma ferramenta, usando aprendizagem de máquina, para encontrar notícias de última hora em publicações de redes sociais e escrevê-las como artigos. Essencialmente, é uma redacção composta por engenheiros.

A reportagem do NewsDigest sobre Kim Jong-Nam "foi muito comentada entre as emissoras de TV em Tóquio", disse Yoneshige. "Recebemos muitas consultas de instituições da imprensa. Queriam experimentar o nosso sistema."

Situação delicada

Yoneshige, de 29 anos, percebeu a situação delicada da imprensa japonesa quando escrevia para um site de notícias sobre companhias aéreas, na altura em que ainda era estudante. O sector tem demasiados funcionários e não ganha dinheiro, destaca o jovem.

A startup de Yoneshige é um exemplo de como os empreendedores da geração Y utilizam as redes sociais para criar negócios com uma nova concepção sobre o modo de funcionamento de determinado sector. Também é um caso de estudo sobre como o Japão está a encontrar formas de lidar com um dos seus problemas mais urgentes: uma escassez de mão-de-obra que só vai piorar à medida que a população envelhece.

A JX Press, com sede em Tóquio, tem 24 funcionários com idade média de 29 anos, e dois terços deles são engenheiros. A empresa tem dois produtos principais: o serviço de notícias de última hora Fast Alert, por assinatura, e a aplicação de notícias gratuita NewsDigest.

A JX Press tem alguns financiadores de alto perfil, incluindo a gigante de media japonesa Nikkei e as empresas de capital de risco Mitsubishi UFJ Capital e CyberAgent Ventures. Entre os seus clientes estão muitas das maiores emissoras do Japão, como a NHK, TV Asahi e Fuji Television, que pagam uma assinatura mensal - cujo valor Yoneshige prefere não revelar - para usar o Fast Alert.

A Nikkei concorre com a Bloomberg, empresa que controla a Bloomberg News, no fornecimento de notícias e informações financeiras.

