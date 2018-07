JPMorgan atinge lucros recorde e acima do esperado

O JPMorgan fechou o segundo trimestre com um resultado líquido de 8,32 mil milhões de dólares, o que representa um crescimento de 18% e o valor mais elevado de sempre para aquele que é o maior banco dos Estados Unidos.





Os resultados ficaram também acima do esperado (os analistas contavam comum crescimento de 9,4%), com o JPMorgan a beneficiar sobretudo com a actividade de trading. As projecções apontavam para um lucro de 2,22 dólares por acção e o JPMorgan atingiu 2,29 dólares.





Para o banco norte-americano atingir lucros acima do esperado já não é novidade, pois foi o que aconteceu nos últimos 14 trimestres, assinala o Barclays, citado pela CNBC.





As receitas do banco aumentaram abaixo dos lucros, com um aumento de 6% para 28,4 mil milhões de dólares. Foi na divisão de "trading" onde as receitas mais subiram, com um aumento de 13% para 5,4 mil milhões de dólares, ficando cerca de 500 milhões de dólares acima do estimado.





As acções do JPMorgan estão a reagir em alta a estes números, com uma valorização superior a 1% no mercado que funciona antes da abertura da sessão regular, o que faz antever uma abertura em alta de Wall Street, que aguardava com elevada expectativa os resultados da banca. O Citigroup e o Wells Fargo também apresentam hoje as contas.