JPMorgan aumenta lucros mas corta estimativas para a margem financeira

O JPMorgan fechou o segundo trimestre do ano com um resultado líquido de 9,65 mil milhões de dólares, ou 2,82 dólares por ação, o que compara com os 8,32 mil milhões de dólares, ou 2,29 dólares por ação, registados um ano antes.

Estes números superaram as estimativas dos analistas, que apontavam para um lucro médio de 2,5 dólares por ação, de acordo com os dados da Refinitiv, citados pela Reuters, que salienta que ainda não se percebeu se as estimativas dos analistas são diretamente comparáveis com os números apresentados.

O banco revelou ainda que as suas receitas aumentaram 4% para 29,57 mil milhões de dólares, acima das estimativas de 28,9 mil milhões.

Os números superaram assim as previsões, mas as perspetivas não são assim tão otimistas, uma vez que o banco reviu em baixa as suas previsões para a margem financeira, apontando agora que este ano termine com 57,5 mil milhões de dólares nesta rubrica, quando a estimativa anterior era de pelo menos 58 mil milhões de dólares.