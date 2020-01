JPMorgan completou melhor ano de sempre para um banco dos EUA

O JPMorgan, que deu o pontapé de saída na época de resultados do quarto trimestre, nos Estados Unidos, fixou uma fasquia elevada para os grandes bancos norte-americanos: a instituição liderada por Jamie Dimon completou o melhor ano de sempre para um banco dos Estados Unidos.





Este marco foi alcançado graças a um quarto trimestre positivo para as contas do banco, que ultrapassou as estimativas dos analistas tanto para os lucros como para as receitas.