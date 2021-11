JPMorgan vai pagar 5 mil dólares a funcionários de Hong Kong para compensar quarentena

Chase

"Reconhecemos que as medidas de quarentena em vigor em Hong Kong, relacionadas com a covid-19, impactaram com a visita de muitos a familiares e entes queridos no estrangeiro", diz o líder do JPMorgan em Hong Kong, Harshika Patel, no referido comunicado.



presidente e CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, que tem dito que as restrições impostas pela região administrativa especial da China estão a dificultar a retenção de talentos na empresa.

O JPMorganvai reembolsar os funcionários em Hong Kong com um montante até cinco mil dólares para os compensar pela quarentena que tiveram de cumprir se quiserem visitar familiares no estrangeiro. A medida irá funcionar para todos os trabalhadores que estejam a trabalhar em Hong Kong, mas aplicar-se-á apenas a uma visita.À medida que o centro financeiro de Hong Kong aperta as restrições para tentar controlar a pandemia da covid-19 no território, o banco norte-americano está a planear avançar com medidas de apoio aos trabalhadores nas viagens ao estrangeiro. O reembolso das despesas com a quarentena é a mais recente medida apresentada, em comunicado, aos trabalhadores.Segundo a nota enviada, a que a Bloomberg teve acesso, todos os funcionários do JPMorganque trabalhem em Hong Kong vão poderIsto porque ficar em quarentena num dos hotéis designados por Hong Kong pode custar entre 500 dA medida surge na sequência de uma visita a Hong Kong do