JumpYard prepara salto para o Porto, após Lisboa

“Temos um plano bastante agressivo de crescimento tanto em Portugal como em Espanha.” Quem o diz é Pedro Almeida, CEO para Portugal e Espanha da JumpYard, empresa sueca que abriu, em Lisboa, há pouco mais de um mês, o seu primeiro parque de trampolins na Península Ibérica. Apesar da estreia recente, a estratégia vai no sentido de chegar a cidades do Norte do país, como o Porto, adianta Pedro Almeida, sem se comprometer, no entanto, com

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...