Juros negativos afectam 5 mil clientes do BCP

A nova lei dos juros negativos, que entrou em vigor na semana passada, vai ter um impacto em 5 mil clientes, mas não vai ter um efeito significativo nas contas do Banco Comercial Português (BCP).

"O impacto concreto desta situação não chega a 5 mil clientes, e do ponto de vista monetário não é nada que altere as previsões que temos para o final do ano", responde o novo presidente executivo do banco privado, Miguel Maya.

"Não é isto que mexe os nossos compromissos", continuou o líder do BCP na conferência de imprensa desta quinta-feira, 26 de Julho, para a apresentação dos lucros semestrais de 150,6 milhões de euros. Não foram enunciados montantes.

A mesma posição tinha sido já assumida pelo concorrente BPI, que tinha referido que os afectados ascendiam a 3 mil empréstimos.

Especificamente sobre a nova lei dos juros negativos, Maya não quis fazer considerações. "Decisões políticas são decisões políticas". Sobre isso, não se quis comprometer.



Aliás, na sua primeira conferência de imprensa como CEO, Miguel Maya quis deixar claro que fará, nas suas intervenções, "zero comentário político".